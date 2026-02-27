Milli parklar mı rant alanları mı?

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve ilk 8 maddesi kabul edilen “Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” tepkileri büyüttü. Planlama, tesis ve işletme yetkileri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde toplanırken, Milli Parklar Kanunu’na göre tescil yasağı kapsamındaki yapı ve tesislere, herhangi bir kayıt ve şart aranmaksızın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından el konulacak. Yaşam savunucuları "El koyma ve yıkım kararları idarenin takdirine bırakılıyor, giriş ücretleri artırılabiliyor, doğa 99 yıllığına işletmeye açılıyor. Talana izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kanun teklifinin doğayı koruma amacından uzak olduğunu savunarak, "Bütün milli parkların gelirlerini bir genel müdürlüğe devrediyorlar ve Sayıştay denetiminden kaçırıyorlar. Anlaşılan yine bazı ihalelerle seçilmiş kişilerin cepleri doldurulacak. Koruma alanlarında 49 yıl boyunca faaliyet gösterenlerin başarılı bulunması halinde bu süre 99 yıla kadar uzatılıyor. Bari tapusunu da verseydiniz, niye zahmete giriyorsunuz" derken; CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Teklifin genel mantığı korumadan çok işletmeye kaydırılıyor” dedi. CHP Karabük milletvekili Cevdet Akay ise "Milli Parklar için getirilen bu teklif doğayı koruma değil, rantı yasalaştırma teklifidir. Doğa, beton ve maden arasında sıkıştırılıyor Bu ülkenin milli parkları rant kasası değildir. Bu talanı kabul etmiyoruz, izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Antep Milletvekili Sevda Karaca da teklifin milli parkları yerli ve yabancı sermayeye açtığını savundu. Karaca, “99 yıl, bir ekosistemin kaderini şirket sözleşmesine bağlamak demektir. Milli parklar Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına alınarak enerji hatları, doğalgaz boruları ve turizm tesislerine açılıyor. Dün halkın nefes aldığı alanlar yarın yüksek giriş ücretleriyle karşı karşıya kalacak” diye konuştu.