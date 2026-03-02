Milli parkları peşkeş çektirmeyeceğiz

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve bazı maddeleri kabul edilen Milli Parklar Kanunu değişiklik teklifine tepkiler sürüyor.

Değişiklikle birlikte Bursa’nın su kaynaklarını, ormanlarını ve endemik canlı yaşamını barındıran Uludağ Milli Parkı’nın sermayeye açılacağını vurgulayan yaşam savunucuları, milli parkın girişinde bir araya geldi.

Bursa Barosu, Bursa Kent Konseyi, Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası, Nilüfer Kent Konseyi, TMMOB Bursa İKK, Tarım Orkam-Sen, Türkiye Ormancılar Derneği ve DOĞADER tarafından yapılan eylemde basın metnini DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Güler okudu.

Değişiklikle birlikte Uludağ Milli Parkı’nın maden, enerji, su ve turizm şirketlerinin kullanımına, talanına ve insafına bırakılacağını vurgulayan Güler, şöyle konuştu: “Zaten yıllardır Uludağ Milli Parkı’nın güneybatısı su ve maden şirketlerinin talanına, zirveye yakın güneyi oteller ve benzeri yapılaşmalarla turizm sermayesinin kullanımına, kuzeyi Bursa şehir merkezinin büyüme baskısıyla yapılaşma saldırısına, güneydoğusu ise yerel yönetimler de dâhil olmak üzere kaçak ve yasal su şirketlerinin insafına bırakılmıştır.”

BURSA YOK OLUR

Uludağ Milli Parkı’na zarar veren en büyük etmenlerden birinin turizm baskısı olduğunu belirten Güler, “Yasa değişikliği ile 99 yıllığına yeni otel, restoran ve kafe gibi turizm tesisleri inşa edilebilecek; bu tesislere ulaşım için yeni asfalt yollar yapılabilecektir. Böylece artan insan yoğunluğu ve faaliyetler sonucunda Uludağ Milli Parkı’nın ormanları, bitki örtüsü ve su kaynakları zaman içinde geri döndürülemez biçimde yok olacaktır. Ayrıca yasa değişikliğinde, kaçak yapılar yıkılmak yerine ‘yeniden değerlendirme’ adı altında yasallaştırılabilecektir. Oysa bugün bile Uludağ Milli Parkı’nda gereğinden fazla turizm tesisi bulunmaktadır” dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Milli Parklar Yasası’ndaki değişiklikler, Uludağ Milli Parkı’nı yok oluşa sürükleyecektir. Bursalıya sormadan, Bursa’nın yaşam kaynağı Uludağ Milli Parkı’nı şirketlere peşkeş çekemezsiniz! Uludağ Milli Parkı ile Bursa var olur. Uludağ Milli Parkı yoksa Bursa yok olur.”