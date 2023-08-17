Milli parkta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Denizli’nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı ve titiz çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Denizli’de Honaz Dağı Milli Parkı’nda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgede jandarma ekiplerince geniş çaplı önlemler alınırken çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü personeli de yangına müdahale etti.

Paniğe neden olan yangın, ekiplerin hızlı ve titiz çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.