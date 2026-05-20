Milli Piyango 19 Mayıs 2026 Çekiliş Sonuçları | Kazanan Sayılar Tam Liste
19 Mayıs 2026 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı, büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? Milli Piyango 19 Mayıs 2026 kazanan sayılar, amorti numaraları ve ikramiye kategorilerine göre tam liste haberimizde.
Milli Piyango 19 Mayıs 2026 çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango 130 numaralı çekilişinde büyük ikramiye, amorti numaraları ve farklı ikramiye kategorilerinde kazanan biletler açıklandı. 19 Mayıs 2026 tarihli çekilişte 150.000.000 TL büyük ikramiye 0636162 numaralı bilete çıktı.
MİLLİ PİYANGO 19 MAYIS 2026 BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
19 Mayıs 2026 tarihli Milli Piyango çekilişinde 150.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numara belli oldu.
|İkramiye Tutarı
|Kazanan Numara
|150.000.000 TL
|0636162
MİLLİ PİYANGO 19 MAYIS 2026 İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango 19 Mayıs 2026 çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 15 milyon TL, 1 milyon 250 bin TL, 224 bin TL, 72 bin TL ve farklı tutarlarda ikramiye kazanan numaralar da duyuruldu.
15.000.000 TL ikramiye kazanan numara
|İkramiye Tutarı
|Kazanan Numara
|15.000.000 TL
|1598849
1.250.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|İkramiye Tutarı
|Kazanan Numaralar
|1.250.000 TL
|0028614, 0656315, 1081086, 1342409, 1698393
224.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|Kazanan Numaralar
|0361784, 0594416, 0600418, 0859993, 0942553, 1020182, 1219999, 1287556, 1466557, 1500349, 1943947
72.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|Kazanan Numaralar
|0101881, 0249205, 0282685, 0381403, 0412269, 0427907, 0454632, 0489199, 0541024, 0708776, 0871351, 1190881, 1225111, 1256729, 1294430, 1337137, 1454296, 1489022, 1525638, 1679344
SON 6 RAKAMINA GÖRE 36.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
19 Mayıs 2026 Milli Piyango çekilişinde son 6 rakamına göre 36.000 TL ikramiye kazanan numaralar şöyle:
|Kazanan Numaralar
|014165, 039290, 043077, 044895, 050680, 055715, 099422, 101396, 130562, 136406, 175817, 181216, 214432, 217437, 233971, 271824, 290282, 353776, 363827, 365552, 405123, 433268, 478020, 487965, 499743, 536170, 580462, 580577, 628509, 653984, 660385, 663486, 663939, 674599, 694491, 712714, 720257, 728489, 744080, 762067, 810959, 817564, 851870, 918229, 925777, 929334, 936100, 949779, 954513, 973112
SON 5 RAKAMINA GÖRE 20.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
|Kazanan Numaralar
|00575, 01254, 01410, 01701, 02277, 06700, 07315, 10058, 13641, 17984, 21260, 22494, 23517, 25585, 28652, 29747, 31446, 33556, 43667, 49518, 53798, 55872, 59420, 60616, 61266, 62299, 62517, 67448, 69212, 73601, 75136, 76570, 77397, 78122, 80786, 83107, 84344, 85051, 86667, 88514, 89661, 89855, 89915, 90449, 91306, 93103, 93133, 96024, 97234, 97799
SON 4 RAKAMINA GÖRE 6.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
|Kazanan Numaralar
|0265, 1022, 1137, 1265, 1342, 2040, 2808, 3028, 3163, 3322, 3693, 4508, 4749, 4763, 5166, 5675
SON 3 RAKAMINA GÖRE 2.400 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
|Kazanan Numaralar
|072, 193, 219, 270, 511, 515, 625, 750, 827, 858
SON 2 RAKAMINA GÖRE 1.200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
|Kazanan Numaralar
|00, 24, 38, 58, 70, 78, 89
AMORTİ KAZANAN NUMARALAR
19 Mayıs 2026 Milli Piyango çekilişinde son 1 rakamına göre amorti ikramiyesi kazanan numaralar açıklandı.
|İkramiye Tutarı
|Amorti Numaraları
|600 TL
|0, 8
150.000 TL TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR
150.000 TL teselli ikramiyesi kazanan numaralar, büyük ikramiye numarasına yakın serilerden oluştu.
|Teselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
|0036162, 0136162, 0236162, 0336162, 0436162, 0536162, 0606162, 0616162, 0626162, 0630162, 0631162, 0632162, 0633162, 0634162, 0635162, 0636062, 0636102, 0636112, 0636122, 0636132, 0636142, 0636152, 0636160, 0636161, 0636163, 0636164, 0636165, 0636166, 0636167, 0636168, 0636169, 0636172, 0636182, 0636192, 0636262, 0636362, 0636462, 0636562, 0636662, 0636762, 0636862, 0636962, 0637162, 0638162, 0646162, 0646162, 0656162, 0666162, 0676162, 0686162, 0696162, 0736162, 0836162, 0936162, 1636162
Milli Piyango 19 Mayıs 2026 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı?
150.000.000 TL büyük ikramiye 0636162 numaralı bilete çıktı.
19 Mayıs 2026 Milli Piyango amorti numaraları hangileri?
Amorti kazanan son rakamlar 0 ve 8 olarak açıklandı.
19 Mayıs 2026 Milli Piyango 15 milyon TL kazanan numara hangisi?
15.000.000 TL ikramiye kazanan numara 1598849 oldu.
19 Mayıs 2026 Milli Piyango çekiliş numarası kaç?
19 Mayıs 2026 tarihli Milli Piyango çekilişi 130 numaralı çekiliş olarak yayımlandı.
Milli Piyango son 3 rakama göre ikramiye kaç TL?
Son 3 rakamına göre kazanan numaralara 2.400 TL ikramiye veriliyor.
Milli Piyango 19 Mayıs 2026 çekiliş sonuçları ile büyük ikramiye, amorti ve ara ikramiye kazanan numaralar belli oldu. 150.000.000 TL büyük ikramiye 0636162 numaralı bilete çıkarken, amorti numaraları 0 ve 8 oldu. 19 Mayıs 2026 tarihli çekilişte farklı kategorilerde binlerce bilet ikramiye kazandı.