Milli Piyango 19 Mayıs 2026 Çekiliş Sonuçları | Kazanan Sayılar Tam Liste

19 Mayıs 2026 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı, büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? Milli Piyango 19 Mayıs 2026 kazanan sayılar, amorti numaraları ve ikramiye kategorilerine göre tam liste haberimizde.

BirBilgi
  • 20.05.2026 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Piyango 19 Mayıs 2026 çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango 130 numaralı çekilişinde büyük ikramiye, amorti numaraları ve farklı ikramiye kategorilerinde kazanan biletler açıklandı. 19 Mayıs 2026 tarihli çekilişte 150.000.000 TL büyük ikramiye 0636162 numaralı bilete çıktı.

MİLLİ PİYANGO 19 MAYIS 2026 BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

19 Mayıs 2026 tarihli Milli Piyango çekilişinde 150.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numara belli oldu.

İkramiye TutarıKazanan Numara
150.000.000 TL0636162

MİLLİ PİYANGO 19 MAYIS 2026 İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango 19 Mayıs 2026 çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 15 milyon TL, 1 milyon 250 bin TL, 224 bin TL, 72 bin TL ve farklı tutarlarda ikramiye kazanan numaralar da duyuruldu.

15.000.000 TL ikramiye kazanan numara

İkramiye TutarıKazanan Numara
15.000.000 TL1598849

1.250.000 TL ikramiye kazanan numaralar

İkramiye TutarıKazanan Numaralar
1.250.000 TL0028614, 0656315, 1081086, 1342409, 1698393

224.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Kazanan Numaralar
0361784, 0594416, 0600418, 0859993, 0942553, 1020182, 1219999, 1287556, 1466557, 1500349, 1943947

72.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Kazanan Numaralar
0101881, 0249205, 0282685, 0381403, 0412269, 0427907, 0454632, 0489199, 0541024, 0708776, 0871351, 1190881, 1225111, 1256729, 1294430, 1337137, 1454296, 1489022, 1525638, 1679344

SON 6 RAKAMINA GÖRE 36.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

19 Mayıs 2026 Milli Piyango çekilişinde son 6 rakamına göre 36.000 TL ikramiye kazanan numaralar şöyle:

Kazanan Numaralar
014165, 039290, 043077, 044895, 050680, 055715, 099422, 101396, 130562, 136406, 175817, 181216, 214432, 217437, 233971, 271824, 290282, 353776, 363827, 365552, 405123, 433268, 478020, 487965, 499743, 536170, 580462, 580577, 628509, 653984, 660385, 663486, 663939, 674599, 694491, 712714, 720257, 728489, 744080, 762067, 810959, 817564, 851870, 918229, 925777, 929334, 936100, 949779, 954513, 973112

SON 5 RAKAMINA GÖRE 20.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

Kazanan Numaralar
00575, 01254, 01410, 01701, 02277, 06700, 07315, 10058, 13641, 17984, 21260, 22494, 23517, 25585, 28652, 29747, 31446, 33556, 43667, 49518, 53798, 55872, 59420, 60616, 61266, 62299, 62517, 67448, 69212, 73601, 75136, 76570, 77397, 78122, 80786, 83107, 84344, 85051, 86667, 88514, 89661, 89855, 89915, 90449, 91306, 93103, 93133, 96024, 97234, 97799

SON 4 RAKAMINA GÖRE 6.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

Kazanan Numaralar
0265, 1022, 1137, 1265, 1342, 2040, 2808, 3028, 3163, 3322, 3693, 4508, 4749, 4763, 5166, 5675

SON 3 RAKAMINA GÖRE 2.400 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

Kazanan Numaralar
072, 193, 219, 270, 511, 515, 625, 750, 827, 858

SON 2 RAKAMINA GÖRE 1.200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

Kazanan Numaralar
00, 24, 38, 58, 70, 78, 89

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

19 Mayıs 2026 Milli Piyango çekilişinde son 1 rakamına göre amorti ikramiyesi kazanan numaralar açıklandı.

İkramiye TutarıAmorti Numaraları
600 TL0, 8

150.000 TL TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR

150.000 TL teselli ikramiyesi kazanan numaralar, büyük ikramiye numarasına yakın serilerden oluştu.

Teselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
0036162, 0136162, 0236162, 0336162, 0436162, 0536162, 0606162, 0616162, 0626162, 0630162, 0631162, 0632162, 0633162, 0634162, 0635162, 0636062, 0636102, 0636112, 0636122, 0636132, 0636142, 0636152, 0636160, 0636161, 0636163, 0636164, 0636165, 0636166, 0636167, 0636168, 0636169, 0636172, 0636182, 0636192, 0636262, 0636362, 0636462, 0636562, 0636662, 0636762, 0636862, 0636962, 0637162, 0638162, 0646162, 0646162, 0656162, 0666162, 0676162, 0686162, 0696162, 0736162, 0836162, 0936162, 1636162

MİLLİ PİYANGO 19 MAYIS 2026 SONUÇLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

  • Çekiliş tarihi: 19 Mayıs 2026
  • Çekiliş no: 130
  • Büyük ikramiye: 150.000.000 TL
  • Büyük ikramiye kazanan numara: 0636162
  • Amorti numaraları: 0 ve 8

Milli Piyango 19 Mayıs 2026 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı?

150.000.000 TL büyük ikramiye 0636162 numaralı bilete çıktı.

19 Mayıs 2026 Milli Piyango amorti numaraları hangileri?

Amorti kazanan son rakamlar 0 ve 8 olarak açıklandı.

19 Mayıs 2026 Milli Piyango 15 milyon TL kazanan numara hangisi?

15.000.000 TL ikramiye kazanan numara 1598849 oldu.

19 Mayıs 2026 Milli Piyango çekiliş numarası kaç?

19 Mayıs 2026 tarihli Milli Piyango çekilişi 130 numaralı çekiliş olarak yayımlandı.

Milli Piyango son 3 rakama göre ikramiye kaç TL?

Son 3 rakamına göre kazanan numaralara 2.400 TL ikramiye veriliyor.

Milli Piyango 19 Mayıs 2026 çekiliş sonuçları ile büyük ikramiye, amorti ve ara ikramiye kazanan numaralar belli oldu. 150.000.000 TL büyük ikramiye 0636162 numaralı bilete çıkarken, amorti numaraları 0 ve 8 oldu. 19 Mayıs 2026 tarihli çekilişte farklı kategorilerde binlerce bilet ikramiye kazandı.

