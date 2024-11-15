Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2024 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı çekilişine sayılı günler kala yurttaşlar Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, satışa çıktı mı sorularını gündeme getiriyor. Her sene yılbaşı gecesi olan 31 Aralık'ta yılın en büyük ikramiyelerini gerçekleştirdiği çekilişler ile talihlilerine dağıtan Milli Piyango'dan gelen açıklama ile Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar ile 2024 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar sorularının cevapları belli olmuş oldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2024 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinin biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletlerinin ne kadar olduğu ile Yılbaşı büyük ikramiye tutarının ne olduğu da belli olmuş oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

31 Aralık Pazar gecesi çekilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL ve tam bilet 600 TL olarak satışa çıktı.

2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango gerçekleştireceği Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tutarının 600 milyon TL olduğunu açıkladı. Buna göre yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa 600 milyon, yarım bilete çıkarsa 300 milyon, çeyrek bilete çıkarsa 150 milyon TL vermiş olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYELERİ

Milli Piyango'nun 31 Aralık 2024'te gerçekleştireceği Yılbaşı çekilişinde dağıtacağı ikramiyeler şu şekilde:

İkramiye Adedi İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Tutar (TL) 1 600.000.000 TL 600.000.000 TL 2 60.000.000 TL 120.000.000 TL 10 6.000.000 TL 60.000.000 TL 20 1.500.000 TL 30.000.000 TL 30 1.000.000 TL 30.000.000 TL 80 100.000 TL 8.000.000 TL 100 50.000 TL 5.000.000 TL 170 25.000 TL 4.250.000 TL 800 10.000 TL 8.000.000 TL 6.000 6.000 TL 36.000.000 TL 40.000 4.000 TL 160.000.000 TL 200.000 1.800 TL 360.000.000 TL 700.00 1.200 TL 840.000.000 TL 2.000.000 600 TL 1.200.000.000 TL 63 Teselli İkramiyesi 600.000 TL 37.800.000 TL Toplam: 2.947.276 3.499.050.000 TL

Buna göre Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde toplam 2 milyon 947 bin 276 kişiye 3 milyar 499 milyon 50 bin TL dağıtacak.

ÇEYREK BİLET NE KADAR? YILBAŞI ÇEKİLİŞİ ÇEYREK BİLET FİYATI

31 Aralık Pazar gecesi çekilecek olan yılbaşı çekilişi için çeyrek bilet fiyatı Milli Piyango tarafından 150 TL olarak açıklanmıştır.

YARIM BİLET NE KADAR? YILBAŞI ÇEKİLİŞİ YARIM BİLET FİYATI

31 Aralık Pazar gecesi çekilecek olan yılbaşı çekilişi için yarım bilet fiyatı Milli Piyango tarafından 300 TL olarak açıklanmıştır.

TAM BİLET NE KADAR? YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TAM BİLET FİYATI

31 Aralık Pazar gecesi çekilecek olan yYılbaşı çekilişi için tam bilet fiyatı Milli Piyango tarafından 600 TL olarak açıklanmıştır.