Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2024 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?
Yeni yıla sayılı günler kala her yıl 31 Aralık gecesi Yılbaşı çekilişi yapan Milli Piyango'nun yılbaşı biletleri ne kadar sorusu gündeme geldi. Yılın en büyük ikramiyesinin çekilişle talihlisini bulacağa çekilişe dair yurttaşlar 2024 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar sorusunu araştırıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2024 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı çekilişine sayılı günler kala yurttaşlar Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, satışa çıktı mı sorularını gündeme getiriyor. Her sene yılbaşı gecesi olan 31 Aralık'ta yılın en büyük ikramiyelerini gerçekleştirdiği çekilişler ile talihlilerine dağıtan Milli Piyango'dan gelen açıklama ile Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar ile 2024 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar sorularının cevapları belli olmuş oldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2024 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinin biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletlerinin ne kadar olduğu ile Yılbaşı büyük ikramiye tutarının ne olduğu da belli olmuş oldu.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?
31 Aralık Pazar gecesi çekilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL ve tam bilet 600 TL olarak satışa çıktı.
2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango gerçekleştireceği Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tutarının 600 milyon TL olduğunu açıkladı. Buna göre yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa 600 milyon, yarım bilete çıkarsa 300 milyon, çeyrek bilete çıkarsa 150 milyon TL vermiş olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYELERİ
Milli Piyango'nun 31 Aralık 2024'te gerçekleştireceği Yılbaşı çekilişinde dağıtacağı ikramiyeler şu şekilde:
|İkramiye Adedi
|İkramiye Miktarı (TL)
|İkramiye Tutar (TL)
|1
|600.000.000 TL
|600.000.000 TL
|2
|60.000.000 TL
|120.000.000 TL
|10
|6.000.000 TL
|60.000.000 TL
|20
|1.500.000 TL
|30.000.000 TL
|30
|1.000.000 TL
|30.000.000 TL
|80
|100.000 TL
|8.000.000 TL
|100
|50.000 TL
|5.000.000 TL
|170
|25.000 TL
|4.250.000 TL
|800
|10.000 TL
|8.000.000 TL
|6.000
|6.000 TL
|36.000.000 TL
|40.000
|4.000 TL
|160.000.000 TL
|200.000
|1.800 TL
|360.000.000 TL
|700.00
|1.200 TL
|840.000.000 TL
|2.000.000
|600 TL
|1.200.000.000 TL
|63 Teselli İkramiyesi
|600.000 TL
|37.800.000 TL
|Toplam: 2.947.276
|3.499.050.000 TL
Buna göre Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde toplam 2 milyon 947 bin 276 kişiye 3 milyar 499 milyon 50 bin TL dağıtacak.
ÇEYREK BİLET NE KADAR? YILBAŞI ÇEKİLİŞİ ÇEYREK BİLET FİYATI
31 Aralık Pazar gecesi çekilecek olan yılbaşı çekilişi için çeyrek bilet fiyatı Milli Piyango tarafından 150 TL olarak açıklanmıştır.
YARIM BİLET NE KADAR? YILBAŞI ÇEKİLİŞİ YARIM BİLET FİYATI
31 Aralık Pazar gecesi çekilecek olan yılbaşı çekilişi için yarım bilet fiyatı Milli Piyango tarafından 300 TL olarak açıklanmıştır.
TAM BİLET NE KADAR? YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TAM BİLET FİYATI
31 Aralık Pazar gecesi çekilecek olan yYılbaşı çekilişi için tam bilet fiyatı Milli Piyango tarafından 600 TL olarak açıklanmıştır.