Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 2025 | Bilet Fiyatları, Büyük İkramiye ve Çekiliş Detayları

2025 yılının en çok beklenen çekilişi olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan başladı. Şansını denemek isteyen yurttaşlar Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bileti ne kadar, kaç TL sorusunu araştırıyor. İşte 31 Aralık 2025 günü çekilecek Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları, büyük ikramiye tutarı ve diğer detaylar!

BirBilgi
  • 10.11.2025 16:31
  • Giriş: 10.11.2025 16:31
  • Güncelleme: 10.11.2025 16:34
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! 9 Kasım 2025 itibarıyla bayilerde ve online platformlarda satışa sunulan yılbaşı özel çekilişi biletleri, bu yıl da büyük ilgi görüyor. 2025 yılının en büyük çekilişi olacak Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Büyük ikramiye tutarı kaç TL? İşte 31 Aralık 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi hakkında tüm detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞTA

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler, 9 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla satışa çıktı. Oyunseverler biletlerini hem fiziki Milli Piyango bayilerinden hem de resmî online satış kanallarından temin edebiliyor.

Biletler bu yıl da üç farklı türde satışa sunuluyor:

  • Çeyrek bilet: 200 TL
  • Yarım bilet: 400 TL
  • Tam bilet: 800 TL

Biletler www.millipiyangoonline.com, Milli Piyango Online uygulaması ve Misli, Nesine, Bilyoner, Hipodrom.com, Bi’talih, Atyarışı.com, Altılıganyan.com gibi platformlar üzerinden de satın alınabiliyor.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yılki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinin büyük ikramiyesi 800 milyon TL olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tamamı dağıtım garantili olacak. Yani büyük ikramiye mutlaka satılan bir bilete çıkacak.

Büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Çekiliş, 31 Aralık 2025 gecesi televizyonda canlı yayınlanacak ve millipiyangoonline.com adresinde sonuçlar anlık olarak duyurulacak.

Toplam İkramiye Tutarı 4 Milyar 644 Milyon 700 Bin TL

Bu yılki çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye miktarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Binlerce bilet sahibine farklı tutarlarda ödüller dağıtılacak.

2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE DAĞILIMI

İkramiye Adediİkramiye Miktarı (TL)Toplam Tutar (TL)
1800.000.000800.000.000
280.000.000160.000.000
108.000.00080.000.000
202.000.00040.000.000
301.200.00036.000.000
80120.0009.600.000
10060.0006.000.000
17030.0005.100.000
80012.0009.600.000
6.0008.00048.000.000
40.0005.000200.000.000
200.0002.400480.000.000
700.0001.6001.120.000.000
2.000.0008001.600.000.000
63 Tes. İkr.800.00050.400.000
Toplam-₺4.644.700.000

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

31 Aralık 2025 gecesi gerçekleştirilecek Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, TV kanallarında ve dijital platformlarda canlı olarak yayımlanacak. Çekilişin sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde anlık olarak duyurulacak.

Katılımcılar, çekiliş sonrasında amorti sonuçları dahil tüm ikramiye sonuçlarını aynı platformdan veya Milli Piyango Online mobil uygulaması üzerinden kontrol edebilecek.

Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar?

Çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL ve tam bilet 800 TL olarak satışta.

Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?

Bu yılki büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL. Dağıtım garantili olacak ve satılan bilete çıkacak.

Biletleri nereden alabilirim?

Biletler sabit Milli Piyango bayilerinden veya millipiyangoonline.com, Misli, Bilyoner, Nesine gibi online platformlardan alınabiliyor.

Çekiliş ne zaman yapılacak?

Milli Piyango 2025 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2025 gecesi canlı olarak gerçekleştirilecek.

