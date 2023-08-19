Milli satranççılara Man Adası daveti

Büyükusta Mustafa Yılmaz ile Vahap Şanal ve uluslararası usta Ediz Gürel, Man Adası'nda düzenlenecek 2023 FIDE Grand Swiss'te hamle yapacak

Milli sporcular Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal ve Ediz Gürel, dünyaca ünlü satranç ustalarının yarışacağı 2023 FIDE Grand Swiss’e davet edildi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, satranç otoritelerinin katılım şartları ve kuvvet derecesi en zor turnuvalardan gösterdiği 2023 FIDE Grand Swiss, 23 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 35 ülkeden 157 sporcunun katılımıyla Man Adası’nda düzenlenecek.

Dünyanın en iyi satranç sporcularının mücadele edeceği turnuvaya FIDE tarafından davetli olarak katılacak Büyükusta (GM) Mustafa Yılmaz 3'üncü, GM Vahap Şanal ile 14 yaşındaki Uluslararası Usta (IM) Ediz Gürel ise ilk kez hamle yapacak.

Toplamda 600 bin dolar ödülünün dağıtılacağı turnuvada ilk ikiye giren sporcu ise FIDE Adaylar Turnuvası’na katılım hakkı kazanacak.