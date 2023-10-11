Milli Savuma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü. İlk defa düzenlenen ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un da katıldığı NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı’nın ardından gerçekleştirilen görüşmede, NATO-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.