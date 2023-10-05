Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.

Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.