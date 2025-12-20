Milli Savunma Bakanı Güler'den SDG açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Şam'a entegrasyon sürecine ilişkin, "Suriye'de yeni bir hükümet kurulmuştur, yeni bir devlet başkanı vardır, onlara ülkede düzeni sağlamaları için bir süre tanımak gerekir diye düşünüyoruz. Suriyeli yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde kendilerinin SDG'nin entegrasyonuna yönelik tutumunu görüyoruz ve anlıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025 yılı değerlendirme toplantısında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Sürecin başladığı tarihi bir yıl olduğunu belirten Güler, şu ifadeleri kullandı:

"40 yılı aşkın süre boyunca enerjimizi tüketen ve ülkemizin en büyük sorunu olan terörün çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve stratejik vizyonunda başlatılan Terörsüz Türkiye süreci sadece ülkemizin değil bölgemizin de barış huzur ve istikrarına katkı sağlayacak çok boyutlu kritik bir süreçtir. Bu noktada TSK olarak terörü bitirmenin haklı gururunu da yaşıyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki terörle mücadelede elde edilen başarılarda ve ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde en büyük pay aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların kıymetli ailelerine aittir. Halihazırda süreci ilgili kurumlarımızla koordineli olarak temkinli ve akılcı bir yaklaşımla yönetiyor çalışmalarımızı köklü devlet geleneğimizden aldığımız sorumlulukla tam bir hassasiyetle yürütüyoruz.

"FESİH KARARI SONRASI 69 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış olduğunu da izliyoruz. Yıl başından bugüne kadar 105 PKK'lı fesih kararından itibaren ise 69 PKK'lı terörist teslim olmuştur. Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama mağara sığınak barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarımız devam ediyor. Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır.

"OLDUBİTTİYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına farklı adlar altında faaliyet göstermesine kısacası hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Terörü ve teröristi kullanarak jeopolitik dizayn girişimlerini terörü aparat yapmak isteyen ve bölge barışını hedef alanları görüyor ve biliyoruz. Bu süreçte TSK olarak meydana gelebilecek her türlü gelişme karşısında ülkemizin hak ve menfaatlerini en üst seviyede korumaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Ayrıntılar geliyor...