Milli Savunma Bakanı Güler, Malezya Savunma Bakanı Nordin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Kaynak: ANKA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Malezya Savunma Bakanı Nordin ile görüştü.
Güler, Nordin'i askeri törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Bakan Nordin Onur Kıtası'nı selamladı ve ardından ikili görüşmeye geçildi.
Daha sonra Güler ve Nordin başkanlığında heyetler arası görüşmeler yapıldı.