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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Güncel
  • 25.11.2024 20:19
  • Giriş: 25.11.2024 20:19
  • Güncelleme: 25.11.2024 20:20
Kaynak: ANKA
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
FOTOĞRAF: ANKA

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Rutte ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Millî Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi.

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