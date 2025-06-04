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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları ile Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Dünya
  • 04.06.2025 18:14
  • Giriş: 04.06.2025 18:14
  • Güncelleme: 04.06.2025 18:16
Kaynak: ANKA
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı
FOTOĞRAF: ANKA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları ile Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na iştirak etti."

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