Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları ile Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: ANKA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları ile Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na iştirak etti."