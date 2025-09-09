Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve beraberindeki heyet, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede Bakan Güler, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.