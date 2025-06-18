Milli Savunma Bakanı Güler: Sınırlardaki güvenlik tedbirlerini artırdık

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlardaki güvenlik tedbirlerinin artırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Van'a giderek, burada hudut hattında toplantı gerçekleştirdi.

Güler, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunmasının ardından 3'üncü Ordu Komutanlığı'na bağlı birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı yaptı.

"HASSAS BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

İsrail-İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, bölgede ve dünyada her geçen gün risk ve tehditlerin arttığını belirterek, "Hassas bir süreçten geçiyoruz. Şüphesiz böylesine kritik bir ortamda ülkemizin bu çok yönlü tehdit ve tehlikelere karşı, daima güçlü ve uyanık bulunması bir zorunluluktur. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenliği ve huzuru için Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun ve en etkin faaliyetlerini icra ediyoruz" ifadesini kullandı.

Güler, "Halihazırda da komşumuz İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri de artırılmıştır. Ayrıca bir kez daha hatırlatmak gerekirse, hudutlarımızda kurduğumuz emniyet sistemleri pek çok ülke için de örnek teşkil etmektedir. Bundan sonra da meydana gelebilecek yeni gelişmelere karşı sınır güvenliğimizi en üst seviyede sağlamaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" sözlerini sarf etti.