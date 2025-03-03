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Milli Savunma Bakanı Güler: "Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu ve "Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır" dedi.

Güncel
  • 03.03.2025 20:03
  • Giriş: 03.03.2025 20:03
  • Güncelleme: 03.03.2025 20:04
Kaynak: iHA
Milli Savunma Bakanı Güler: "Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu ve "Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır" dedi.

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