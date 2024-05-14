Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: ANKA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Milli Savunma Bakanlığı’nda Türkiye’ye gelen Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov ile görüştü. Ümerov, Milli Savunma Bakanlığı karargahında askeri törenle karşılandı.
İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk bakan, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.