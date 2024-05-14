Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.

Güncel 14.05.2024 13:15 Giriş: 14.05.2024 13:15

Güncelleme: 14.05.2024 13:19 Kaynak: ANKA

A- A A+

Fotoğraf: DHA