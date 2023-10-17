Milli Savunma Bakanı Güler, yarın Estonya’ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Estonya'yı ziyaret edecek.

Edinilen bilgiye göre, Güler, yarın resmi ziyaret kapsamında Estonya'nın başkenti Tallin'de bulunacak.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur tarafından törenle karşılanacak Güler'in ziyaretiyle iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarının daha da geliştirilmesi, iki ülkenin savunma alanlarındaki işbirliklerinin en üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

Ziyaret sırasında Estonya ordusuna zırhlı araç alımına yönelik bir anlaşmanın imzalanması planlanıyor.