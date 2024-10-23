Milli Savunma Bakanı: "Hak ettikleri cezayı veriyoruz, ancak bir türlü akıllanmıyorlar"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Güler, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız" dedi.