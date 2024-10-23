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Milli Savunma Bakanı: "Hak ettikleri cezayı veriyoruz, ancak bir türlü akıllanmıyorlar"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Güler, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız" dedi.

Güncel
  • 23.10.2024 20:02
  • Giriş: 23.10.2024 20:02
  • Güncelleme: 23.10.2024 20:12
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanı: "Hak ettikleri cezayı veriyoruz, ancak bir türlü akıllanmıyorlar"
FOTOĞRAF: AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Güler, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız" dedi.

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