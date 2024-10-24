Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: 47 hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) hedef alındığı ve 5 yurttaşın hayatını kaybettiği saldırının ardından Suriye ve Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 47 hedefin vurulduğunu bildirdi.

SAHA EXPO​ TUSAŞ standında düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Güler, "Tesadüf değildir, bir maşa olan terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Güler, operasyonların devam edeceğini kaydetti.

Güler, açıklamasında şunları söyledi: "Ülkemizin ve milletimizin huzuru ile yerli ve milli savunma sanayimizi hedef alan bu hain saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Evlatlarımız intikamını almak için kararlılığımız tam. Operasyonlarımız kararlılıkla sürecek. 47 terör hedefi imha edildi. Tesadüf değildir, bir maşa olan terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin oyunlarını bozmaya devam edeceğiz."

Dün (23 Ekim) Ankara’da TUSAŞ tesislerine silahlı saldırı düzenlenmiş, biri taksici en az beş yurttaş hayatını kaybetmişti.