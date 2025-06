Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den İran-İsrail çatışmalarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler, İran ile İsrail arasında artan çatışmalara ve PKK''nin fesih kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güler, PKK’nin fesih kararına değinerek şunları söyledi:

“Alınan fesih kararı, vakit kaybetmeden bir an önce hayata geçirilmelidir. Terör örgütü PKK ile farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları silahlarını bırakmalı, süreci sabote edebilecek sözlü ve eylemsel her türlü provokasyondan uzak durulmalıdır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri olarak meydana gelebilecek her türlü gelişme karşısında ülkemizin hak ve menfaatlerini en üst seviyede sağlamaya devam edeceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

"BÖLGEMİZİ DAHA BÜYÜK BİR KAOSA SÜRÜKLEME RİSKİ"

İsrail-İran çatışmasına ilişkin de konuşan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde meydana gelişmeler şu gerçeği bir kez daha göstermiştir ki tehditler karşısında proaktif bir güvenlik politikası izlemek, oluşabilecek risk ve tehditleri meydana gelmeden önlemek bizim için olmazsa olmazdır.

İsrail’in Gazze’den başlayıp Lübnan’’a yaydığı, şimdi de komşumuz İran’a yönelik gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılar, bölgemizi daha büyük bir kaosa sürükleme riskini beraberinde getirmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı olarak söz konusu kaotik gelişmeler karşısında daima uyanık ve teyakkuzda hareket ediyor, gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Her türlü olumsuzluğa ve senaryoya karşı hazırlıklıyız ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Asil milletimize karşı sorumluluklarımızı biliyoruz."