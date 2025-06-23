Milli Savunma Bakanlığı: Bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı, İran'ın ABD üslerine yönelik misilleme saldırısının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran’da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır.