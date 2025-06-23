Milli Savunma Bakanlığı: Bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran’da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı, İran'ın ABD üslerine yönelik misilleme saldırısının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran’da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır.