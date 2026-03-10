Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Patriot" açıklaması: Malatya'ya konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen bir haftada iki mühimmat parçasının Türkiye'ye düşmesinin ardından önlemlerin artırıldığını açıkladı.

Açıklamada "Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır" denildi.

NATO TARAFINDAN TEDBİRLER ARTIRILMIŞTIR

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır.

Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

İran'dan ateşlenen füzeler geçen hafta ve dün Doğu Akdeniz'deki NATO savunma sistemleri tarafından durdurulmuş ve bunların parçaları Türkiye'ye düşmüştü. Geçen hafta Hatay Dörtyol'a düşen mühimmat parçaları dün de Gaziantep Güneyşehir'e düşmüştü. Dünkü gelişmelerin ardından İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'ına çağırılmıştı.

PATRİOT NEDİR?

ABD merkezli havacılık ve savunma devi Raytheon tarafından üretilen MIM-104 Patriot, başlangıçta yüksekten uçan uçakları önlemek için geliştirilmiş bir karadan havaya füze (SAM) sistemidir. 1980'lerde taktik balistik füzelerin yeni tehdidine odaklanacak şekilde modifiye edilmiştir.

ABD'nin yanı sıra Patriot sistemleri Hollanda, Almanya, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan, Kuveyt, Tayvan, Yunanistan, İspanya, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Romanya, İsveç, Polonya , Bahreyn ve İsviçre'ye de tedarik edilmiştir.

2013 yılında Türkiye Almanya, Hollanda ve ABD’den Patriot sistemi tedarik etmişti.