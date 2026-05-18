Milli sporcular jujitsuda 27 madalya kazandı

Jujitsu Dünya Contact Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonu 27 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Göynük Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye’nin yanı sıra 28 ülkeden toplam 362 sporcu tatamiye çıktı.

Muaythai ve Jujitsu Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan uluslararası organizasyonda sporcular, farklı kategorilerde madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonayı 2 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalyayla tamamlayan Türk sporcular, toplamda 27 madalya kazanarak organizasyona damga vurdu.

Milli takımın elde ettiği sonuçlar, jujitsu branşında Türkiye’nin uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu.