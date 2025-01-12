Milli sporcular, Karate 1 Serisi A Ligi Tiflis ayağında 7 madalya kazandı
Kaynak: AA
Türk sporcular, Karate 1 Serisi A Ligi'nin Gürcistan'da düzenlenen ilk ayağında 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 87 ülkeden sporcuların katılımıyla başkent Tiflis'te düzenlenen organizasyon tamamlandı.
Damla Su Türemen, Zehra Kaya, Elif Karaboğa'dan oluşan kadın kata takımı ve Furkan Kaynar, Kutluhan Duran, Mehmet Batuhan Özdemir, Ömer Berat Kaynar'dan oluşan erkek kata takımı, altın madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar kumitede Rabia Çalış (50 kilo) ve Zeyna Gaballa (+68 kilo) gümüş madalya elde etti.
Elif Güneş (kadınlar kumite +68 kilo), Fatih Şen (erkekler kumite +84 kilo) ve Emre Vefa Göktaş (erkekler kata) ise bronz madalya kazandı.