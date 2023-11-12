Milli sporcular, Para Yüzme Dünya Serisi'nin Mısır ayağında 6 altın madalya kazandı
Milli sporcular, Para Yüzme Dünya Serisi'nin Mısır'da düzenlenen final ayağında 6'sı altın, 16 madalya elde etti.
Milli sporcular, Para Yüzme Dünya Serisi'nin Mısır'da düzenlenen final ayağında 6'sı altın, 16 madalya elde etti.
Başkent Kahire'de düzenlenen organizasyonda mücadele milli sporcular para yüzücüler, 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Madalya kazanan sporcular şöyle:
ALTIN
Turgut Aslan Yaraman: erkekler 100 metre sırtüstü S7, erkekler 50 metre serbest S7
Umut Ünlü: erkekler 150 metre karışık SM3
Sümeyye Boyacı: kadınlar 50 metre sırtüstü S5
Sevilay Öztürk: kadınlar 50 metre kelebek S5
Emine Avcu: kadınlar 50 metre kurbağalama SB3
GÜMÜŞ
Turgut Aslan Yaraman: erkekler 400 metre serbest S7, erkekler 50 metre kelebek S7
Umut Ünlü: erkekler 50 metre sırtüstü S3
Sümeyye Boyacı: kadınlar 50 metre kelebek S5
BRONZ
Sümeyye Boyacı: kadınlar 200 metre serbest S5
Emine Avcu: kadınlar 50 metre kelebek S4
Turgut Aslan Yaraman: erkekler 100 metre serbest S7
Umut Ünlü: erkekler 200 metre serbest S3
Baran Doruk Şimşek: erkekler 50 metre sırtüstü S5
Koral Berkin Kutlu: erkekler 400 metre serbest S6