Milli sporcular, Polonya'da Avrupa Yıldızlar Oryantiring Şampiyonası'nda yarışacak

Milli sporcular, Polonya’da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Oryantiring Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Szczecin kentinde yarın başlayacak organizasyon, 24 Haziran'da sona erecek.

Şampiyonada Türkiye adına kadınlarda Aleyna Minden, Azra Çoşkun, Hatice Elif Kurt, İnci Akcan, İrem Gül Nazlımoğlu, Melek Tekin, Nehir Karakocak ve Zeynep İçyer, erkeklerde ise Altar Ilgaz Tuzcuoğulları, Bayram Furkan Hızlı, Egemen Yiğit Bülbül, Gürhan Horasanlı, Kuzey Başol, Mirsad Ulaş Akbaş, Mustafa Talha Bilge ve Poyraz Vural yarışacak.