Milli sporcunun şüpheli ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Bahçeköy Yeni Mahalle’de, Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna (32) yalnız yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. Polis, Durna'nın intihar ettiğini değerlendirerek, olayla ilgili inceleme başlattı.

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Daha önce ENKA'da yarışan sporcu, geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması ile mücadele etti. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.