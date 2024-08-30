Milli taekwondocu Mahmut Bozteke altın madalya kazandı
PARİS 2024 Paralimpik Oyunları’nda milli taekwondocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63kg finalinde Moğolistanlı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: DHA
Grand Palais'te düzenlenen para taekwondo müsabakalarında milli sporcu Mahmut Bozteke, finalde Moğolistan’dan Bolor-Erdene Ganbat ile karşılaştı. Rakibini 9-7 yenen Mahmut Bozteke, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Öte yandan Tokyo 2020'deki bronz madalyasını altına çeviren Bozteke, para taekwondoda ülkemize tarihteki ilk altın madalyasını da getirmiş oldu.