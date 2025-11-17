Milli Takım 6-0'ın rövanşında yedi fark arıyor

Türkiye Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun final perdesinde yarın zorlu bir deplasmana çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, Sevilla’da yer alan La Cartuja Stadı’nda grup lideri İspanya ile karşılaşacak. TSİ 22.45’te başlayacak kritik mücadele TV8’den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Onun yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenirken, dördüncü hakem olarak Sven Jablonski görev yapacak.

E Grubu’nda hem Türkiye hem de İspanya ilk iki sıraya yerleşmeyi şimdiden garantiledi. 12 puanlı kırmızı-beyazlılar, 15 puanlı İspanya’nın arkasında ikinci basamakta bulunuyor. Ancak hesaplar tamamen bitmiş değil: Türkiye’nin liderlik için mucize de olsa bir umudu var. Türkiye'nin Dünya Kupası’na doğrudan gidebilmesi, sadece bir senaryoya bağlı: İspanya’yı en az 7 farkla yenmek.

Grubun diğer maçında ise Bulgaristan, haftayı 3 puanda tamamlayan Gürcistan’ı ağırlayacak. Bulgaristan’ın ise hâlâ puanı bulunmuyor. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğindeki 2026 Dünya Kupası’nda yer almak için Avrupa’dan 16 ülke bilet arıyor. Gruplarını zirvede tamamlayan 12 takım doğrudan turnuvaya giderken, kalan dört yer için mart ayında play-off mücadeleleri yapılacak. Bu aşamada 12 grup ikincisine ek olarak UEFA Uluslar Ligi’nden gelen dört ekip maçlara çıkacak.

HAKAN VE İSMAİL YOK: ÜÇ İSİM CEZA SINIRINDA

A Milli Takım, İspanya karşılaşmasına önemli eksiklerle gidiyor. Cezası nedeniyle İsmail Yüksek kadroda olmayacak. Sağ el bileğindeki sakatlık yüzünden kampı terk eden kaptan Hakan Çalhanoğlu da mücadelede forma giyemeyecek.

Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın ise kart sınırında bulunuyor. Bu üç isimden biri sarı kart görürse, mart ayında oynanacak play-off ilk maçını kaçıracak.