Milli Takım, 648'inci defa sahaya çıkacak: Geçmişe kısa bir bakış

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde yarın Romanya ile oynayacağı karşılaşmayla tarihindeki 648’inci maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 100 yılı aşkın futbol geçmişinde önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

Türkiye, bugüne kadar oynadığı 647 karşılaşmada 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 mağlubiyet aldı. Bu maçların 360’ı resmi, 287’si ise özel karşılaşmalardan oluştu. Milliler, söz konusu süreçte rakip fileleri 895 kez havalandırırken, kalesinde 926 gol gördü.

Maçların dağılımına bakıldığında A Milli Takım; 279 karşılaşmayı Türkiye’de, 278’ini deplasmanda, 90’ını ise tarafsız sahada oynadı. Bugüne kadar 92 farklı ülke ile karşılaşan ay-yıldızlılar, en fazla mücadeleyi Avrupa ekiplerine karşı verdi.

HÜKMEN GALİBİYET DETAYI

A Milli Takım tarihindeki tek hükmen galibiyetini Yunanistan karşısında aldı. 2015 yılında oynanan ve sahada 0-0 sona eren özel maç, daha sonra rakip takımın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle FIFA tarafından Türkiye lehine 3-0 tescil edildi.

Öte yandan 2014 yılında Kosova ile oynanan ve 6-1 kazanılan karşılaşma ise bu ülkenin o tarihte FIFA ve UEFA üyesi olmaması nedeniyle resmi kayıtlara dahil edilmedi.

MONTELLA İLE 30'UNCU SINAV

A Milli Takım, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 30’uncu maçına çıkmaya hazırlanıyor. İtalyan çalıştırıcıyla geride kalan 29 karşılaşmada 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan milliler, bu süreçte 53 gol atıp 41 gol yedi.

Romanya karşısında oynanacak mücadele, hem istatistiksel açıdan yeni bir sayfa açacak hem de Dünya Kupası yolunda kritik bir eşik olacak.