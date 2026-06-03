Milli Takım, ABD'ye gitti: Son hazırlıklar başlıyor

2026 Dünya Kupası’nda 24 yıl sonra sahne alacak Türkiye Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında ABD’ye gitti.

İstanbul’dan kalkan özel uçakla yolculuk yapan kırmızı-beyazlılar, ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı’na indi.

Milli takımı havalimanında Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı.

ABD ETABI BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kafile, havalimanındaki karşılamanın ardından otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Başkan Hacıosmanoğlu, yolculuğun sorunsuz geçtiğini ifade ederken, milli takım Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecinin ABD etabına başlamış oldu.

D Grubu’nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek Türkiye, turnuva öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak.

HAZIRLIK MAÇI PAZAR GÜNÜ

Mücadele, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de Inter Miami Stadı’nda oynanacak. Türkiye bu karşılaşmanın ardından Florida’daki hazırlıklarını tamamlayarak aynı gün ana kamp merkezi olan Arizona’nın Mesa kentine hareket edecek.

A Milli Takım, Dünya Kupası’ndaki ilk sınavını ise 14 Haziran Pazar günü verecek. Milliler, TSİ 07.00’de Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.