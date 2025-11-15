Milli Takım Bulgaristan karşısında kayıpsız: Play-off bileti cepte!

Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5'inci maçında Bulgaristan'ı Bursa'da konuk etti. Kırmızı-beyazlılar ilk yarısında iyi ikinci yarısında ise vasatı aşamayan bir oyun sergilediği maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 15'e yükselten kırmızı-beyazlılar ikinciliği garantiledi ve play-off biletini cebine koydu.

Karşılaşmaya oldukça etkili bir başlangıç yapan Türkiye, rakibini yarı sahasına hapsetti. Büyük bir baskı kuran Milli Takım'ın 12. dakikada sol taraftan gelişen atağında Kenan Yıldız, rakibini geçerek ceza alanına girdi. Kenan'ın pasında altıpas önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, top yandan auta çıktı.

16. dakikada kırmızı-beyazlı ekip penaltı kazandı. Ceza alanı dışından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak, barajdan döndü. Maçın hakemi, pozisyonda elle oynandığını tespit ederek penaltı kararı verdi. 18'inci dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Mitov ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

HAKAN FARK YARATTI

22. dakikada milliler ikinci gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şık vuruşunda, kaleci Mitov sol tarafına uzanarak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. A Milli Futbol Takımı, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise farklı bir senaryo vardı. Bulgaristan dakikalar ilerledikçe daha etkili bir performans ortaya koyarken Milli Takım özellikle son yarım saatte oyunu rölantiye aldı ve rakibine fırsatlar verdi. Türkiye'nin deplasmanda 6-1 kazandığı maça oranla daha iyi bir direnç ortaya koyan Bulgaristan'ı pes ettiren golü 84'üncü dakikada Atanas Chernev kendi kalesine kaydetti: 2-0. Bu gol maçın skorunu da tayin etmiş oldu.

KORKMAZ'I YAKALADI

Öte yandan kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı. Hakan, kırmızı-beyazlı formayı en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı. Türkiye formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.