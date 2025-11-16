Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarıldı

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde play-off turunu garantileyen A Milli Takım’da, E Grubu’ndaki İspanya maçı öncesi kadroda önemli değişiklikler yapıldı.

Bulgaristan karşılaşmasının ardından yapılan kontrollerde, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun sağ el bileğinden sakatlandığı ve tedbir amaçlı olarak aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Teknik ekip, tecrübeli oyuncunun yerine orta sahada yeni opsiyonlar yaratmak için gençlere yöneldi.

Bu doğrultuda, Ümit Milli Takım’dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Her iki futbolcunun da bugün itibarıyla kampa katılarak takımla birlikte İspanya hazırlıklarına başlayacağı bildirildi.