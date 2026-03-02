Milli Takım, Dünya Kupası elemelerine Malta maçıyla başlıyor

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’taki ilk sınavında yarın Malta Kadın Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Eugenia Gil Soriano yönetecek. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.

GRUP DENGESİ

B Ligi 2. Grup’ta Türkiye ve Malta’nın yanı sıra Kuzey İrlanda Kadın Milli Takımı ile İsviçre Kadın Milli Takımı yer alıyor. Grubun diğer maçında yarın TSİ 21.00’de İsviçre ile Kuzey İrlanda karşı karşıya gelecek.

FORMAT VE HEDEF

B Ligi’nde dörderli 4 grupta 16 takım mücadele ediyor. Gruplarında ilk üç sırayı alan ekipler play-off’lara yükselirken, grup liderleri bir sonraki Kadınlar Milletler Ligi için A Ligi’ne çıkma hakkı elde edecek.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Brezilya’da düzenlenecek. Avrupa’dan 11 takımın katılacağı turnuvaya, kıtalararası play-off’lar yoluyla bir ekip daha dahil olabilecek.

A Ligi’ndeki dört grubun lideri Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkı kazanırken, sonbaharda 32 takımın yer alacağı play-off’ların ardından kalan 7 bilet sahibini bulacak.

Milliler, elemelerdeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak grup yarışına avantajlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.