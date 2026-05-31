Milli Takım, Dünya Kupası provasında: Rakip Kuzey Makedonya

Türkiye Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekipte karşılaşma öncesinde bazı oyuncuların tedavi süreçleri devam ediyor.

Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık ekipleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun ise bireysel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi.

MİLLİLER 1696 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

A Milli Takım, uzun bir aranın ardından yeniden Kadıköy'de sahaya çıkacak.

Türkiye, son olarak 8 Ekim 2021 tarihinde 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Norveç ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti.

Kırmızı-beyazlılar böylece 4 yıl 7 ay 23 günün ardından, yani 1696 gün sonra yeniden Kadıköy'de taraftarının önüne çıkacak.

Teknik heyetin, Dünya Kupası öncesi son değerlendirmelerini bu iki hazırlık maçında yapması bekleniyor.

SIRADAKİ DURAK ABD

A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından hazırlıklarına ABD'de devam edecek.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Florida'nın Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 01.00'de başlayacak. Karşılaşmanın ardından milli takım, Dünya Kupası sürecindeki ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kentine geçecek.