Milli Takım, Dünya Kupası yolunda: İlk rakip Romanya

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde yarın İstanbul’da Romanya’yı konuk edecek. Tek maç üzerinden oynanacak kritik mücadelede kazanan taraf, Dünya Kupası hayalini bir adım daha ileri taşıyacak.

Beşiktaş Park’ta (Tüpraş Stadyumu) saat 20.00’de başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier düdük çalacak.

Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenirken, dördüncü hakem Benoit Bastien olacak.

Milliler, sahadan galibiyetle ayrılması halinde play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla 31 Mart’ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmeden çıkacak takım, 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alacak.

SAVUNMADA KRİTİK BEKLEYİŞ

Ay-yıldızlı ekipte savunmanın iki önemli ismi Merih Demiral ve Zeki Çelik’in durumu belirsizliğini koruyor. Ağrıları bulunan iki oyuncunun forma giyip giyemeyeceği, yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı.

ARDA VE KENAN KİLİT İSİMLER

A Milli Takım’ın aday kadrosunda Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır gibi kalecilerin yanı sıra Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi önemli isimler yer alıyor. Hücum hattında ise Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Semih Kılıçsoy dikkat çekiyor.

Romanya’da teknik direktör Mircea Lucescu’nun kadrosunda Radu Dragușin, Razvan Marin, Nicolae Stanciu ve Ianis Hagi gibi tecrübeli oyuncular bulunuyor.