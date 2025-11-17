Milli Takım'ın 646 maçlık serüveni: Montella döneminde gelen istikrar

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Türk futbol tarihinin 647’nci mücadelesine çıkmak için sahne alacak. Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda oynanacak kritik karşılaşma, yalnızca grup kaderi için değil, milli takımın köklü tarihine yazılacak yeni bir satır için de önem taşıyor.

102 YILLIK SERÜVEN

1923’te başlayan milli takım serüveni boyunca Türkiye, 102 yılda toplam 645 resmi karşılaşmada sahne aldı. Ay-yıldızlı ekip bu süreçte 359 resmi, 287 özel olmak üzere 646 maç oynadı. Bunların 255’ini galibiyetle tamamlarken 150’sinde sahadan beraberlikle ayrıldı, 241 kez ise rakiplerine boyun eğdi.

Türkiye, farklı kıtalardan 92 ülkeye karşı mücadele ederken Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada toplam 893 gol attı, kalesinde ise 924 gol gördü. 277 deplasman, 279 iç saha ve 90 tarafsız saha deneyimiyle milli takım, dünya futbolunun önemli hafızalarından biri haline geldi.

Ay-yıldızlıların tarihindeki tek hükmen galibiyet, 17 Kasım 2015’te Yunanistan ile oynanan özel maçtan geldi. 0-0 biten karşılaşma, FIFA’nın rakip takımın kural dışı oyuncu oynattığını tescillemesiyle Türkiye lehine 3-0 olarak hükmen galip sayıldı. Öte yandan 21 Mayıs 2014’te oynanan ve Türkiye’nin 6-1 kazandığı Kosova maçı, bu ülkenin o tarihte UEFA ve FIFA üyesi olmaması sebebiyle resmi kayıtlara dahil edilmedi.

MONTELLA DÖNEMİNDE 29. SINAV

A Milli Takım, İspanya karşılaşmasıyla birlikte Vincenzo Montella yönetiminde 29. maçına çıkacak. Göreve geldiğinden bu yana takımı yeniden yapılandıran İtalyan teknik adam, 21’i resmi, 7’si özel toplam 28 maçta 16 galibiyet elde etti. Türkiye bu dönemde 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşarken rakip filelere 51 gol gönderdi ve kalesinde 39 gol gördü.

Grubun son haftasında Türkiye’nin hedefi yalnızca sahadan puanla ayrılmak değil; aynı zamanda Montella dönemindeki ivmeyi sürdürmek, tarihi bir deplasman zaferiyle 647. maçı unutulmaz kılmak amacında.