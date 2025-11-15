Milli Takım'ın Bulgaristan karşısındaki muhtemel ilk 11'i belli oldu

Türkiye Milli Futbol takımı bugün Bulgaristan'ı konuk edecek. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayımlanacak. Rakibiyle deplasmanda oynadığı maçı 6-1 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden kırmızı-beyazlılar kazanarak Dünya Kupası bileti için iddiasını devam ettirmek istiyor.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 358'i resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Milli Takım, 277'si deplasmanda, 278'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 891 gol attı, kalesinde 924 gol gördü.

MONTELLA'YLA 28'İNCİ MAÇ

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan Türkiye, 645 müsabakanın 559'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.​​​ Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 28'inci sınavını Bulgaristan karşısında verecek.

İtalyan teknik adam yönetiminde 20'si resmi, 7'si özel 27 maça çıkan milliler, 15 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 49 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, 25. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Bulgaristan A milli takımlarının ilk karşılaşması 100 yıl önce oynandı. A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı. Milli Takım'ın muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelit, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.