Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Dünya Kupası'nda mücadele edecek Milli Takım kadrosu açıklandı.

Spor
  • 02.06.2026 11:00
  • Giriş: 02.06.2026 11:00
  • Güncelleme: 02.06.2026 11:08
Kaynak: Spor Servisi
AA
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı. 26 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Mert Günok

Savunma: Merih Demiral, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Mert Müldür, Ozan Kabak.

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Hücum: Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun.

