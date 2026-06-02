Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Dünya Kupası'nda mücadele edecek Milli Takım kadrosu açıklandı.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı. 26 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Mert Günok
Savunma: Merih Demiral, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Mert Müldür, Ozan Kabak.
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Hücum: Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun.