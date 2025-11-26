Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda ilk rakibi Bosna Hersek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki ilk sınavında yarın Bosna Hersek’i konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma saat 21.00’de, TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Milli takım, elemelerin başlangıcına, yaz döneminde EuroBasket 2025’te elde edilen başarıların getirdiği moralle giriyor. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, uzun bir aranın ardından yeniden Avrupa’nın üst seviyesinde rekabet etmiş ve güçlü rakipler karşısında istikrarlı bir performans ortaya koymuştu.

CEDİ VE ÖMER'İN DURUMU BELİRSİZ

Bosna Hersek maçı öncesinde iki önemli isimde belirsizlik sürüyor. Tedavileri devam eden Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven için teknik heyet kararını maç günü verecek. Cedi’nin hücum yönü, Yurtseven’in ise ribaund ve çember savunmasındaki rolü nedeniyle bu iki oyuncunun durumu teknik ekip açısından önem taşıyor.

Milli takım, EuroBasket 2025’te yakaladığı ivmeyi Dünya Kupası yolculuğuna taşımayı hedefliyor. Elemelerin ilk turunda grubu ilk üç sırada bitirmek 2027 Dünya Kupası’na giden yolun ilk adımı olacak.