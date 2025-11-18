Milli Takım'ın İspanya maçındaki muhtemel ilk 11'i: Montella'dan sürpriz karar

Türkiye Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun son maçında bu gece Sevilla’da tarihin en zorlu deplasmanlarından birine çıkıyor. La Cartuja’daki mücadele TSİ 22.45’te başlayacak ve karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Yardımcılarında Robert Kempter ve Christian Dietz yer alırken, dördüncü hakem görevini Sven Jablonski üstlenecek. Türkiye, İspanya karşısındaki tek galibiyetini 1954 Dünya Kupası Elemeleri’nde aldı. Aradan geçen 71 yılda ibre tamamen İspanya’dan yana döndü.

Kırmızı-beyazlılar o galibiyetten sonra oynanan 9 maçta sahadan 6 kez mağlup ayrıldı, 3 kez berabere kaldı. Üstelik son 8 buluşmada filelere yalnızca tek gol atabildi. Montella ve öğrencileri, hem bu seriyi sona erdirmek hem de grubu zirvede tamamlamak için İspanya karşısında tarihi bir sınava çıkıyor.

Muhtemel 11’ler

İspanya: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Merino, Zubimendi, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Atakan Karazor, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldıs, Barış Alper