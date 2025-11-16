Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kritik eşiği aştı. E Grubu’ndaki 5. maçında Bulgaristan’ı 2-0 mağlup eden Türkiye, ilk iki sırayı garantileyerek play-off biletini cebine koydu. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’na giden yolda milliler artık son viraja girmiş durumda.

RAKİPLER BELİRGİNLEŞTİ

Avrupa Elemeleri’nin 5. hafta sonuçlarıyla birlikte A Milli Takım’ın play-off turundaki olası rakipleri de büyük ölçüde şekillendi. Format gereği play-off’ta elemelerden 12, UEFA Uluslar Ligi’nden ise 4 ekip yer alacak. Toplam 16 takım dört torbaya ayrılacak; 1. torba 4. torba ile, 2. torba ise 3. torba ile eşleşecek.

Türkiye’nin hangi torbada yer alacağı, İspanya maçının sonucuyla netleşecek. Kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü yapılacak ve yol haritası tamamen ortaya çıkacak. Tek maçlık eleme formatında oynanacak play-off turunda: Yarı finaller 26 Mart 2026, Finaller ise 31 Mart 2026 tarihinde sahne alacak.

Birinci ve ikinci torbadaki ekipler yarı finali evlerinde oynarken, final karşılaşmasının ev sahibi kura ile belirlenecek. Finali kazanan takım, Dünya Kupası’na uzanan son bileti alacak.

Türkiye, tarihinin en geniş ve iddialı oyuncu havuzlarından biriyle 2026’ya doğru ilerlerken, gözler artık İspanya maçında ve 20 Kasım’daki kritik kurada olacak. Kırmızı-beyazlıların muhtemel rakipleri şu şekilde: Kuzey Makedonya, Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda.