Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri ve son durumları

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu’nu ikinci olarak tamamladı ve 2026 Dünya Kupası için şansını play-off turuna bıraktı.

PLAY-OFF SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

2026 Dünya Kupası, ABD-Meksika-Kanada ortak organizasyonunda ve 48 takımla oynanacak. Avrupa kıtasından 16 ülke turnuvada yer alacak. 12 grup lideri Dünya Kupası’na direkt katılma hakkını elde etmiş durumda.

Son 4 bilet, grup ikincileri ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelen toplam 16 takım arasında mart ayında oynanacak play-off maçlarında dağıtılacak. Play-off turu, yarı final ve finalden oluşan tek maçlık bir formatla düzenlenecek. Yarı finaller 26 Mart 2026, finaller ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Finali kazanan takımlar Dünya Kupası vizesini alacak.

MUHTEMEL RAKİPLER VE SON DURUMLARI

A Milli Takım’ın play-off turunda karşılaşabileceği olası rakipler şu şekilde: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.

İsveç: Dünya Kupası play-off biletini Uluslar Ligi'ndeki performansı sayesinde alan İsveç, eleme grubunda ise oldukça etkisizdi. İsviçre, Kosova ve Slovenya'nın yer aldığı B Grubu’nda 6 maçta yalnızca 2 puan toplayan Kuzey Avrupa ekibi, oldukça formsuz bir dönem geçiriyor.

Milli Takım’ın mevcut form grafiği düşünüldüğünde eşleşmek isteyebileceğimiz bir rakip gibi dursalar da maçlara üç aydan uzun bir süre olduğunu unutmamak gerek. İsveç’in kadrosunda hâlâ oldukça kaliteli oyuncular bulunuyor. Santrfor rotasyonunda Viktor Gyökeres ve Alexander Isak gibi Avrupa’nın en gözde isimlerini barındıran İsveç’in kanat hattında ise Newcastle Unitedlı Anthony Elanga görev yapıyor.

Lucas Bergvall ve Hugo Larsson gibi önemli orta saha oyuncularından sakatlıklar nedeniyle faydalanamamışlardı. Mart ayında bu isimlerin sahada olması bekleniyor. Özetle, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda dururken İsveç’le eşleşmek biraz şanssızlık olur.

Romanya: Mircea Lucescu 80 yaşında ve hâlâ başarılı. Tecrübeli teknik adam, Avusturya, Bosna Hersek ve San Marino’nun bulunduğu H Grubu’nda 8 maçta 13 puan toplamayı başardı. Kadrosu eski görkemli günlerinden çok uzakta olan Romanya’nın play-off’ta yer alması bile büyük başarı. Kadrodaki en dikkat çeken oyuncu PSV’nin yıldızı Dennis Man. Onun dışında kalite seviyesi sınırlı.

Milli Takım ile Romanya arasında belirgin bir güç farkı bulunuyor. Bu nedenle dişimize göre bir rakip olduklarını söylemek yanlış olmaz.

Kuzey Makedonya: J Grubu’nda Romanya gibi 8 maçta 13 puan toplayan Kuzey Makedonya, son maçında Galler’e 7-1 mağlup olarak ciddi bir darbe aldı. Ancak hâlâ dikkat edilmesi gereken bir ekip. 2022 Dünya Kupası play-off turunda İtalya’yı eleyerek büyük bir sürprize imza atmışlardı.

Kadro kaliteleri sınırlı olsa da herkese ters gelebilecek bir oyun anlayışına sahipler. Olası eşleşmede ağır favori Türkiye olur ancak rakibi hafife almak ciddi bir bedel doğurabilir.

Kuzey İrlanda:

Bulgaristan, Belarus ve Lüksemburg’un yer aldığı grubu 6 maçta 11 puanla lider bitirerek play-off biletini alan Kuzey İrlanda, sert ama sınırlı bir takım kimliğine sahip. İlk turda Milli Takım’a ciddi bir problem çıkarmaları pek olası görünmüyor. Olası bir eşleşmede yine mutlak favori Türkiye olur.