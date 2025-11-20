Milli Takım'ın play-off'taki rakibi belli oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Milli Takım ilk turda Romanya ile karşılaşacak. Milliler bu turdan galip ayrılırsa Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla kupa bileti için karşılaşacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

Milli Takım, 26 Mart'ta oynanacak karşılaşmada Romanya karşısında evinde final için mücadele verecek.

Final maçları ise 31 Mart'ta oynanacak, kırmızı-beyazlılar bu maçta ise deplasmanda sahaya çıkacak.

Diğer eşleşmeler şu şekilde: İtalya-Kuzey İrlanda, Galler-Bosna Hersek, Ukrayna-İsveç, Polonya-Arnavutluk, Danimarka-Kuzey Makedonya, Çekya-İrlanda.

42 TAKIM BELİRLENDİ

Dünya Kupası'na şu ana kadar gitmeye hak kazanan takımlar: ABD, Meksika, Kanada, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İskoçya, İspanya, İsviçre, Norveç, Portekiz, Arjantin, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Uruguay, Avustralya, Güney Kore, İran, Japonya, Katar, Özbekistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Cezayir, Fas, Fildişi Sahili, Gana, Güney Afrika, Mısır, Senegal, Tunus, Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Haiti, Panama, Yeni Zelanda.