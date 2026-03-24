Milli Takım'ın play-off’taki rakibi Romanya'yı tanıyalım: Kırılgan ama tehlikeli

Türkiye ile Romanya, 26 Mart 2026 Perşembe günü İstanbul’da, tek maç üzerinden oynanacak Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşı karşıya gelecek.

Romanya eleme grubunda, Bosna-Hersek’e 3-1 kaybettikten sonra ilk iki şansını yitirdi. Yine de kapıyı tamamen kapatmayan şey, 2024-2025 Uluslar Ligi’nde grubunu lider bitirip B Ligi'ne yükselmesi oldu. Bu başarı Romanya’ya play-off kapısını açtı.

Romanya’nın yakın geçmişine bakınca iki ayrı resim görülüyor. Birincisi, özgüven veren tablo: Uluslar Ligi C Ligi'nde kendilerinden zayıf rakiplere karşı güçlü bir seri yakaladılar ve grubu lider tamamlayarak B Ligi'ne çıktılar.

ELEMELERDE İYİ DEĞİLLERDİ

İkincisi ise soru işaretleri doğuran tablo: Dünya Kupası eleme grubunda iyi bir grafik ortaya koyamadılar. Grubu Avusturya ve Bosna-Hersek’in arkasında üçüncü sırada bitirdiler. Yani Romanya, bir yandan ritim bulabilen diğer yandan baskı yükseldiğinde savrulabilen bir takım görüntüsü veriyor.

Bu takımın merkezindeki en büyük hikâye ise hiç kuşkusuz Mircea Lucescu. Romanya Futbol Federasyonu, 21 Şubat’ta yaptığı açıklamada sağlık kontrolleri sonrası Lucescu’nun play-off maçlarında takımın başında olacağını duyurdu.

80 yaşındaki teknik adam da tüm odağın bu maçlara verildiğini, oyuncu grubunun değerine ve takımın bu eşiği aşabilecek gücüne inandığını vurguladı. Bu detay Türkiye açısından ayrıca önemli çünkü Lucescu yalnızca Romanya’nın teknik direktörü değil, Türk futbolunu avucunun içi gibi bilen bir figür.

ROMANYA'NIN EN BÜYÜK AVANTAJI: MIRCEA LUCESCU

Romanya basınında da bu eşleşme Luce’nin Türkiye’yi en iyi tanıyan adamlardan biri olması üzerinden okunuyor.

Romanya’nın güncel kadrosu küçümsenecek bir havuz değil. FRF’nin açıkladığı son listede savunmada Andrei Ratiu, Andrei Burcü ve Nicusor Bancu; orta sahada Razvan Marin, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Dennis Man ve Valentin Mihaila, ileri uçta ise Daniel Bîrligea öne çıkıyor.

Kadro dağılımı da dikkat çekici: 26 kişilik son grupta 12 futbolcu yurt dışında, 14 futbolcu Romanya Süper Ligi’nde oynuyor. Bu da Lucescu’nun yalnızca “lejyoner” omurgaya değil, iç piyasadaki form durumuna da yaslanan daha hibrit bir yapı kurduğunu gösteriyor.

KİLİT OYUNCULAR

Sahadaki muhtemel yapı konusunda Romanya basını oldukça net. Digi Sport’a göre Lucescu’nun elindeki iskelet büyük ölçüde belli: Ratiu ve Bancu beklerde, Dragusin savunmanın merkezinde kesin gibi görülüyor orta alanda Razvan Marin ile Vlad Dragomir’in dengeyi kurması, hücum üçlüsünde Man-Hagi-Mihaila hattının Birligea’yı beslemesi bekleniyor.

Bu kurgu, Romanya’nın hücum karakterini anlatıyor: Genişlik veren kanatlar, geçişte hız ve özellikle ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çabuk taşınan toplar. Romanya basınında takımın en önemli artısı olarak “oyuncuların büyük bölümünün kulüplerinde düzenli maç ritmine sahip olması” gösteriliyor.

KALEDE BÜYÜK SIKINTI

Ama aynı Romanya’nın ciddi problemler de var. En büyük problem kalede yaşandı. İlk açıklanan kadroda yer alan Mihai Popa kas sorunu nedeniyle çıkarıldı. Ardından Ionut Radu cephesinde de sakatlık alarmı verildi ve FRF acil takviyelere gitti.

Romanya basınında bu durum doğrudan “şok” olarak değerlendirildi. Çünkü Ionut Radu, son dönemde Lucescu’nun en güvendiği isimlerden biri olarak görülüyordu. Gazete ve televizyon yorumlarında Marian Aioani’nin kaleye en yakın aday olduğu, ancak bu bölgedeki belirsizliğin Türkiye karşısında Romanya’nın en hassas noktası haline geldiği yazılıyor.

Bir diğer sorun da hücumun merkezinde. Digi Sport’un aktardığına göre Denis Draguș cezası nedeniyle bu eşleşmede yok ve Louis Munteanu da sakatlık nedeniyle denklemden çıktı. Bu yüzden Lucescu’nun santrfor rotasyonu ciddi biçimde daraldı. Bîrligea neredeyse tek ana çözüm haline geldi.

SANTRFORDA DA PROBLEM VAR

David Miculescu ile Marius Coman alternatif olarak yazılsa da Romanya basını da bunun yeterince derin bir havuz olmadığı görüşünde. Yani Türkiye’nin merkez savunması doğru yerleşirse Romanya’nın üretimi büyük ölçüde kanat bağlantılarına ve Hagi-Stanciu-Razvan Marin üçgeninin pas kalitesine kalacak.

Romanya basınının genel havası ise temkinli. Bir yandan Türkiye’nin ev sahibi olmasının ve İstanbul atmosferinin altı çiziliyor, diğer yandan Lucescu faktörünün eşleşmeyi psikolojik olarak dengelediği savunuluyor.

Özellikle GSP ve Digi Sport çizgisinde, Türkiye’nin daha pahalı ve daha parıltılı bir kadroya sahip olduğu ama Romanya’nın disiplin, oyun ritmi ve baskıyı rakibin üzerine bırakma planıyla turu zorlayabileceği yorumu öne çıkıyor.

İSTİKRAR SORUNU

Özetle Türkiye’nin karşısına çıkacak Romanya, çok zayıf bir ekip değil. Bu takım, Uluslar Ligi’nden gelen sağlam bir özgüvene, Avrupa seviyesinde tecrübe sahibi birkaç omurgaya ve oyunu iyi okuyan bir teknik direktöre sahip. Ama aynı zamanda kaleci sakatlığı nedeniyle sarsılmış, santrfor derinliği daralmış ve büyük maçlarda istikrarını zaman zaman kaybeden bir takım.

Lucescu’nun Türkiye’yi tanıması, bu eşleşmeyi Romanya adına sıradan bir 90 dakikanın ötesine taşıyor. İstanbul’a gelen rakip yıldızlar topluluğundan çok, doğru senaryoyu bulursa tehlikeli olabilecek bir turnuva takımı görüntüsü veriyor.