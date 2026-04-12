Milli Takım, İsviçre ile karşılaşacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta İsviçre ile oynayacağı maç için Zürih’e ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı kafile, Türk Hava Yolları’na ait uçakla İsviçre’ye giderken, Zürih Başkonsolos Yardımcısı Furkan Yılmaz tarafından karşılandı.

Kafilede TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da yer aldı.

Günü dinlenerek geçiren milliler, akşam saatlerinde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde Juchhof Tesisleri’nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İKİ MAÇI DA KAZANDI

Elemelere iyi başlayan Türkiye, Malta’yı 3-0, Belfast’ta ise Kuzey İrlanda’yı 1-0 mağlup ederek 6 puan topladı ve grupta averajla ikinci sırada yer aldı.

Milli takım, gruptaki üçüncü maçında 14 Nisan Salı günü Zürih’te bulunan Letzigrund Stadı’nda TSİ 20.00’de İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, bu mücadelenin ardından İstanbul aktarmalı olarak Sinop’a geçerek hazırlıklarını burada sürdürecek. Türkiye, gruptaki dördüncü maçında ise 18 Nisan Cumartesi günü Sinop Şehir Stadı’nda bir kez daha İsviçre ile karşılaşacak.