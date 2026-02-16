Milli Takım kadrosu belli oldu
2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda kritik Sırbistan sınavı öncesi A Milli Basketbol Takımı’nın kadrosu açıklandı. Kırmızı-beyazlılar, 27 Şubat’ta deplasmanda, 2 Mart’ta ise İstanbul’da Sırbistan karşısında gruptaki kaderini belirleyecek iki maça çıkacak.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye A Milli Basketbol Takım kadrosu açıklandı. Kırmızı-beyazlılar, 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda 27 Şubat Cuma günü TSİ 21.00’de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.
Türkiye, 2 Mart Pazartesi günü 21.00’de ise Sırbistan’ı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde ağırlayacak.
Kadroda yer alan isimler şu şekilde:
Berke İbrahim Uğurlu, Can Korkmaz, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, İsmail Cem Ulusoy, Malachi Flynn, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberović, Yiğit Arslan, Yiğit Onan, Yiğitcan Saybir.