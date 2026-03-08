Milli Takım, Kuzey İrlanda’yı deplasmanda mağlup etti

2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Kuzey İrlanda’yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lurgan kentinde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren gol 24. dakikada Ece Türkoğlu’ndan geldi.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Muhammet Akçay ile Edinburgh Büyükelçisi Hakan Kıvanç ve beraberindeki heyet tribünden takip etti.

Grupta oynanan diğer karşılaşmada ise İsviçre, deplasmanda Malta’yı 4-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’taki üçüncü maçını 14 Nisan’da İsviçre deplasmanında oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmanın rövanşında ise 18 Nisan’da Sinop’ta rakibini ağırlayacak.