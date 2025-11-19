Milli Takım tarihi zaferin kıyısından döndü

Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında tarihi bir zaferin kıyısından döndü. İspanya'ya karşısında 1-0 geriden dönüp 2-1 öne geçen kırmızı-beyazlılar üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla İspanya grubu 16 puanla lider, Türkiye ise 13 puanla ikinci bitirdi.

4. dakikada İspanya öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Cucurella'nın altıpas önüne gönderdiği topu kontrol eden Olmo, yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

30. dakikada gelişen İspanya atağında, Pino'nun pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Olmo'nun dönerek sert şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada milli takım etkili geldi. Çağlar kaptığı topu İspanya ceza sahası önündeki Deniz'e yolladı. Deniz yerden pasını gerideki Orkun'a verdi. Orkun'un sert şutunda top, kaleci Unai Simon'da kaldı.

DENİZ GÜL'DEN EŞİTLİK SAYISI

42. dakikada milliler beraberlik golünü attı. Sağ taraftan Orkun'un kullandığı kornerde Barış Alper'in indirdiği topu altıpas önünde Deniz Gül ağlara yolladı: 1-1.

45. dakikada İspanya etkili geldi. Fabian Ruiz, Olmo'nun pasıyla ceza sahası içinde kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ruiz'in yerden şutunda, Altay ayağıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda çok daha iyi bir görüntü ortaya koyan Milli Takım, rakibin istediği topla oynamasına izin vermedi. İspanya'nın pas trafiğini bozan ve ritimlerini kaybettiren kırmızı-beyazlılar rakip yarı sahada üst üste pozisyonlar buldu. 54'üncü dakikada Salih Özcan'ın şık golüyle öne geçen kırmızı-beyazlılara karşılık 62'de Oyarzabal'a geldi: 2-2. Kalan dakikalarda denge bozulmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

KADRODA 8 DEĞİŞİKLİK

Vincenzo Montella, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 8 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, cezalı İsmail Yüksek, sarı kart ceza sınırında bulunan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın ile kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'e şans verdi.